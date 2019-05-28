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К чиновникам одесской мэрии пришли с обысками, есть задержанные

Вторник, 28 мая 2019, 16:35

В Одессе в офисе муниципального департамента коммунальной собственности проходят следственные действия.

Как сообщает "Думская", в здании находятся сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры, в помещения никого не впускают и не выпускают. 

По сообщению источника в департаменте защиты экономики Нацполиции, некие должностные лица попались на взятке.

"О подозрении сообщили сотруднику департамента и руководителю отдела в коммунальном учреждении "Муниципальная служба коммунальной собственности". Директор одесского зоопарка Игорь Беляков задержан. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов за разрешение на установку в зверинце торговой точки", - пишет СМИ. 

 
 
фото - "думская"

Также сообщается, что в офис департамента вызвали адвоката, а одну женщину из здания забрала "скорая" из-за проблем с сердцем, отмечает "Думская".

Темы: Одессакоррупция
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