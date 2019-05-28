К чиновникам одесской мэрии пришли с обысками, есть задержанные

2916 просмотров
Вторник, 28 мая 2019, 16:35

В Одессе в офисе муниципального департамента коммунальной собственности проходят следственные действия.

Как сообщает "Думская", в здании находятся сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры, в помещения никого не впускают и не выпускают. 

По сообщению источника в департаменте защиты экономики Нацполиции, некие должностные лица попались на взятке.

"О подозрении сообщили сотруднику департамента и руководителю отдела в коммунальном учреждении "Муниципальная служба коммунальной собственности". Директор одесского зоопарка Игорь Беляков задержан. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов за разрешение на установку в зверинце торговой точки", - пишет СМИ. 

 
 
фото - "думская"

Также сообщается, что в офис департамента вызвали адвоката, а одну женщину из здания забрала "скорая" из-за проблем с сердцем, отмечает "Думская".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бунт в колонии Одессы: ГБР возбудило дело по факту служебной халатности 28 мая 2019, 01:35
В колонии Одессы освобождены заложники - Денисова 27 мая 2019, 14:08
Бунт в колонии Одессы: в полиции говорят о 4 пострадавших работниках 27 мая 2019, 13:02
Все новости
Главные новости
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
Из "Батькивщины" выходит близкий соратник Тимошенко
Как Зеленский съездил на "передок": проверил санузлы и попрыгал на кроватях
Все новости
Опыт

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

Кино

10 лучших сериалов о политике

Опыт

Истории семи женщин о первой мастурбации

Поиск по сайту
Архив
Весь архів