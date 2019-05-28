Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителі КНДР змушені платити хабарі, щоб вижити – звіт ООН

Вівторок, 28 травня 2019, 23:23

Мешканці Північної Кореї вимушені платити хабарі, щоб вижити. Водночас уряд КНДР заперечує цю інформацію.

Про це йдеться у звіті ООН з прав людини з посиланням на інформацію від 214 осіб, які втекли з країни в 2017 та 2018 роках, передає "Голос Америки".

"Для мешканців Північної Кореї життя – це щоденна боротьба за виживання в "порочному колі позбавлень, корупції та репресій", - розповідається у звіті.

Зазначається, що держава не забезпечує доступ до базових потреб, штовхаючи громадян у тіньову економіку.

"Право на їжу, охорону здоров'я, прихисток, роботу, свободу пересування і волю є універсальними і невід'ємними, однак у Північній Кореї вони в основному залежать від здатності осіб давати хабарі державним посадовцям", - говорить Мішель Башелє, комісіонер ООН з питань прав людини.

Робота, яку надає держава, недостатня для виживання, зауважують у звіті.

Коли ж громадяни намагаються щось продавати, їх затримують і заарештовують.

Також зазначається, що заборонено пересуватись країною без дозволу. Загроза арештом дозволяє держслужбовцям Кореї вимагати хабарі, наголошують в звіті.

Водночас уряд КНДР заперечує висновки звіту і називає його "політично вмотивованим".

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна КореяКНДРхабарправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: