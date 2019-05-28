Жителі КНДР змушені платити хабарі, щоб вижити – звіт ООН

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Вівторок, 28 травня 2019, 23:23

Мешканці Північної Кореї вимушені платити хабарі, щоб вижити. Водночас уряд КНДР заперечує цю інформацію.

Про це йдеться у звіті ООН з прав людини з посиланням на інформацію від 214 осіб, які втекли з країни в 2017 та 2018 роках, передає "Голос Америки".

"Для мешканців Північної Кореї життя – це щоденна боротьба за виживання в "порочному колі позбавлень, корупції та репресій", - розповідається у звіті.

Зазначається, що держава не забезпечує доступ до базових потреб, штовхаючи громадян у тіньову економіку.

"Право на їжу, охорону здоров'я, прихисток, роботу, свободу пересування і волю є універсальними і невід'ємними, однак у Північній Кореї вони в основному залежать від здатності осіб давати хабарі державним посадовцям", - говорить Мішель Башелє, комісіонер ООН з питань прав людини.

Робота, яку надає держава, недостатня для виживання, зауважують у звіті.

Коли ж громадяни намагаються щось продавати, їх затримують і заарештовують.

Також зазначається, що заборонено пересуватись країною без дозволу. Загроза арештом дозволяє держслужбовцям Кореї вимагати хабарі, наголошують в звіті.

Водночас уряд КНДР заперечує висновки звіту і називає його "політично вмотивованим".

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Теми: Північна Корея КНДР хабар права людини


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