Жители КНДР вынуждены платить взятки, чтобы выжить - отчет ООН

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Вторник, 28 мая 2019, 23:23

Жители Северной Кореи вынуждены платить взятки, чтобы выжить. В то же время правительство КНДР отрицает эту информацию.

Об этом говорится в отчете ООН по правам человека со ссылкой на информацию от 214 человек, которые бежали из страны в 2017 и 2018 годах, передает "Голос Америки".

"Для жителей Северной Кореи жизнь - это ежедневная борьба за выживание в "порочном круге лишений, коррупции и репрессий", - говорится в отчете.

Отмечается, что государство не обеспечивает доступ к базовым потребностям, толкая граждан в теневую экономику.

"Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижение и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам", - говорит Мишель Башеле, комиссионер ООН по по правам человека.

Работы, которую предоставляет государство, недостаточно для выживания, отмечают в отчете.

Когда же граждане пытаются что-то продавать, их задерживают и арестовывают.

Также отмечается, что запрещено передвигаться по стране без разрешения. Угроза арестом позволяет госслужащим Кореи требовать взятки, отмечают в отчете.

В то же время правительство КНДР отрицает выводы отчета и называет его "политически мотивированным".

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Темы: Северная Корея КНДР взятка права человека


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