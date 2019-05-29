На Дніпропетровщині сталося ДТП за участю фури і мікроавтобуса, постраждали діти

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Середа, 29 травня 2019, 01:42

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини ДТП за участю мікроавтобуса, в салоні якого перебувало 16 школярів з м. Полтава 

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам’яне Солонянського району. Школярі з м. Полтава поверталися додому з екскурсії по м. Запоріжжя.

Згідно із повідомленням, всі діти були доставлені до лікарні міста Дніпра. Відомо, що 2 дитини отримали перелами руки та ключиці.

Встановлено, що водій 1977 року народження, який кермував мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", скоїв зіткнення з автомобілем "ДАФ".

 

У поліції повідомили, що з метою встановлення всіх причин ДТП буде призначено та проведено ряд відповідних експертиз. Відкрито кримінальне провадження.

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Теми: Дніпропетровська область ДТП діти


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