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На Днепропетровщине произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

Среда, 29 мая 2019, 01:42

На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находилось 16 школьников из г. Полтава

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района. Школьники из г. Полтава возвращались домой с экскурсии по Запорожью.

Согласно сообщению, все дети были доставлены в больницу города Днипро. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

 

В полиции сообщили, что с целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз. Открыто уголовное производство.

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Темы: Днепропетровская областьДТПдети
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