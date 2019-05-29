ЗМІ: Меркель розчарована і не готова поступитися посадою Крамп-Карренбауер

Канцлер ФРН Ангела Меркель розчарована у своїй потенційній спадкоємиці Аннегрет Крамп-Карренбауер і не буде достроково йти з посади глави уряду ФРН.

Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.

Меркель сумнівається, що Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка очолила Християнсько-демократичний союз в грудні, зможе зайняти найвищу посаду в країні, повідомили два чиновника. Таким чином, канцлер готова залишатися при владі до закінчення терміну її повноважень у 2021 році, заявили чиновники.

В останні місяці рейтинг Крамп-Карренбауер опускався в опитуваннях громадської думки у зв'язку невдалими спробами прискорити відставку Меркель, а тепер ще й гіршим в історії результатом ХДС на виборах в Європарламент.

Повідомляється, що керівництво ХДС збирається 2 і 3 червня обговорити причини втрат цієї партії на виборах в Європарламент. На цих зборах може відбутися і "неприємна" особиста зустріч Меркель з Крамп-Карренбауер.

Відповідаючи на питання про це повідомлення Bloomberg на прес-конференції в Брюсселі, Меркель відкинула його як "дурість" і сказала, що "не бажає коментувати це".