СМИ: Меркель разочарована и не готова уступить пост Крамп-Карренбауэр

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не будет досрочно уходить с поста главы правительства ФРГ.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Меркель сомневается, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавившая Христианско-демократический союз в декабре, сможет занять самый высокий пост в стране, сообщили два чиновника. Таким образом, канцлер готова оставаться у власти до окончания срока ее полномочий в 2021 году, заявили чиновники.

В последние месяцы рейтинг Крамп-Карренбауэр опускался в опросах общественного мнения в связи неудачными попытками ускорить уход Меркель, а теперь еще и худшим в истории результатом ХДС на выборах в Европарламент.

Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр .

Отвечая на вопрос об этом сообщении Bloomberg на пресс-конференции в Брюсселе, Меркель отвергла его как "глупость" и сказала, что "не желает комментировать это".