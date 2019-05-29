Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Меркель разочарована и не готова уступить пост Крамп-Карренбауэр

Среда, 29 мая 2019, 06:12

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не будет досрочно уходить с поста главы правительства ФРГ.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Меркель сомневается, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавившая Христианско-демократический союз в декабре, сможет занять самый высокий пост в стране, сообщили два чиновника. Таким образом, канцлер готова оставаться у власти до окончания срока ее полномочий в 2021 году, заявили чиновники.

В последние месяцы рейтинг Крамп-Карренбауэр  опускался в опросах общественного мнения в связи неудачными попытками ускорить уход Меркель, а теперь еще и худшим в истории результатом ХДС на выборах в Европарламент.

Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр .

Отвечая на вопрос об этом сообщении Bloomberg на пресс-конференции в Брюсселе, Меркель отвергла его как "глупость" и сказала, что "не желает комментировать это".

Темы: ГерманияМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: