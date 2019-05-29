СМИ: Меркель разочарована и не готова уступить пост Крамп-Карренбауэр

1397 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 06:12

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не будет досрочно уходить с поста главы правительства ФРГ.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Меркель сомневается, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавившая Христианско-демократический союз в декабре, сможет занять самый высокий пост в стране, сообщили два чиновника. Таким образом, канцлер готова оставаться у власти до окончания срока ее полномочий в 2021 году, заявили чиновники.

В последние месяцы рейтинг Крамп-Карренбауэр  опускался в опросах общественного мнения в связи неудачными попытками ускорить уход Меркель, а теперь еще и худшим в истории результатом ХДС на выборах в Европарламент.

Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр .

Отвечая на вопрос об этом сообщении Bloomberg на пресс-конференции в Брюсселе, Меркель отвергла его как "глупость" и сказала, что "не желает комментировать это".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Германия Меркель


powered by lun.ua
Материалы по теме
Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский 28 мая 2019, 12:44
Петиция за признание Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов 27 мая 2019, 00:08
Германия против введения санкций в отношении "Северного потока - 2" 23 мая 2019, 04:24
Все новости
Главные новости
ДРГ оккупанта атаковала силы ООС у Попасной, один военный пропал без вести
Зеленский встретился с миссией МВФ и подтвердил, что Украина будет сотрудничать с Фондом
Саакашвили сообщил, откуда и когда он вернется в Украину
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Все новости
здоровье

Кишечник может отвечать за нашу тревожность

Опыт

Группа ADAM. Как уговорить жену танцевать на сцене

еда

5 причин есть много овощей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів