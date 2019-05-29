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Reuters: Перед виборами в Конгрес боти агітували проти Трампа

Середа, 29 травня 2019, 07:01

Невідоме, ймовірно підтримуване урядом, угруповання створювало ботів, які поширювали в соцмережах Twitter і Facebook повідомлення проти президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать дані розслідування експертів в області кібербезпеки з компанії FireEye, пише Reuters.

Ця конкретна операція була в основному спрямована на просування "антисаудівської, антиізраїльської і пропалестинських тем", вважає FireEye.

Представники Twitter і Facebook підтвердили, що фальшиві аккаунти, про які йде мова, були створені на їх платформах.

При цьому один з експертів FireEye виявив, що фальшиві аккаунти часто маскувалися під американських журналістів, вони навіть змогли переконати американські ЗМІ публікувати їх колонки, листи або ж записи з блогу.

Крім того, перед проміжними виборами в 2018 році група невідомих створила в twitter фейкові акаунти кандидатів до Конгресу. Як це вплинуло на їхні кампанії, невідомо.

У компанії Facebook повідомили, що видалили 51 обліковий запис, 36 сторінок, 7 груп і 3 облікових записи Instagram, пов'язані з цією операцією впливу. Там вважають, що ця діяльність була ініційована в Ірані, хоча не відомо, чи відбувалось це за підтримки  іранського уряду.

Теми: СШАfacebookсоцмережіІранТрамп
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