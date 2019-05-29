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Reuters: Перед выборами в Конгресс боты агитировали против Трампа

Среда, 29 мая 2019, 07:01

Неизвестная, вероятно поддерживаемая правительством, группировка создавала ботов, которые распространяли в соцсетях Twitter и Facebook сообщения против президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные расследования экспертов в области кибербезопасности из компании FireEye, пишет Reuters.

Эта конкретная операция была в основном направлена ​​на продвижение "антисаудовской, антиизраильской и пропалестинской тем", считает FireEye.

Представители Twitter и Facebook подтвердили, что фальшивые аккаунты, о которых идет речь, были созданы на их платформах.

При этом один из экспертов FireEye обнаружил, что фальшивые аккаунты часто маскировались под американских журналистов, они даже смогли убедить американские СМИ публиковать их колонки, письма или же запись из блога.

Кроме того, перед промежуточными выборами в 2018 году группа неизвестных создала в twitter фейковые аккаунты кандидатов в Конгресс. Как это повлияло на их кампании, неизвестно.

В компании Facebook сообщили, что удалили  51 учетную запись, 36 страниц, 7 групп и 3 учетных записи Instagram, связанные с этой операцией влияния. Там считают, что эта деятельность была инициирована в Иране, хотя не известно, происходило ли это при поддержке иранского правительства.

Темы: СШАfacebookсоцсетиИранТрамп
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