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Єфремов каже, що Зеленський давно цікавився політичною "кухнею"

Середа, 29 травня 2019, 08:56
Єфремов каже, що Зеленський давно цікавився політичною кухнею
Громадське

Екс- "регіонал" Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, розповів, що команду Володимира Зеленського ще кілька років тому цікавили питання державного рівня.

В інтерв'ю для "Громадське" він розповів про своє знайомство з Зеленським.

"Вперше я з ним зустрівся на ювілеї Кучми років вісім назад (імовірно, йдеться про 75-річчя Леоніда Кучми, яке відзначали в 2013 році – ред.). Зібралася велика компанія хлопців із "Кварталу", і ми з ними розмовляли", – зазначив він.

"Я б сказав, що цей хлопець вміє слухати і вміє чути. Я і до цього часто спілкувався з артистами різного рівня. Але настільки він глибоко вслухався в розмову, намагався дійти до глибини питань, які обговорювалися", – додав Єфремов, який був головою фракції "Партії регіонів" у 2010-2014 роках.

"А питання піднімалися досить серйозні, адже я представляв парламент", – уточнив він.

Єфремов зазначив: "Це була цікава розмова. І не лише з Зеленським, у нього і команда дуже цікава. Той же Женя Кошовий".

"Їх цікавили питання чисто державного рівня. Мене тоді це здивувало. Сьогодні вже не дивує", – зізнався він.

При цьому на запитання, чого він чекає від влади України, Єфремов відповів: "Я очікую, що суд стане на сторону закону і прийме законне рішення".

"Протягом трьох років мені не можуть пояснити і не можуть навести жодного доказу, що я порушив, в зв'язку з чим мене утримують у в'язниці. І коли я задаю питання стороні звинувачення і суддям, то вони лише мовчать і ховають очі", – зазначив він.

"Я йду виключно законним шляхом, не чекаю привілеїв. Але, на мій погляд, хтось повинен відповісти за те, що три роки людину, яку ні в чому не можуть звинуватити, утримують у СІЗО", – заявив Єфремов.

Він також заявив, що не погодиться на амністію, якщо виникне такий варіант.

"Я наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справа і, врешті-решт, я хочу, щоб люди, які три роки займалися злочинною діяльністю, відповіли за це", – заявив Єфремов.

На запитання про вибори він відповів: "Мені ніхто нічого не пропонував. Якщо запропонують, я розгляну ці варіанти. Але, безумовно, не в будь-яку політичну силу я готовий іти".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЄфремов
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