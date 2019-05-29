Ефремов говорит, что Зеленский давно интересовался политической "кухней"

Экс-"регионал" Александр Ефремов, обвиняемый в госизмене, рассказал, что команду Владимира Зеленского еще несколько лет назад интересовали вопросы государственного уровня.

В интервью для "Громадське" он рассказал о своем знакомстве с Зеленским.

"Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году – ред.). Собралась большая компания ребят из "Квартала", и мы с ними разговаривали", – отметил он.

"Я бы сказал, что этот парень умеет слушать и умеет слышать. Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались" – добавил Ефремов, который был главой фракции "Партии регионов" в 2010-2014 годах.

"А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент", – уточнил он.

Ефремов отметил: "Это был интересный разговор. И не только с Зеленским, у него и команда очень интересна. Тот самый Женя Кошевой".

"Их интересовали вопросы чисто государственного уровня. Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет" – признался он.

При этом на вопрос, чего он ждет от властей Украины, Ефремов ответил: "Я ожидаю, что суд встанет на сторону закона и примет законное решение".

"В течение трех лет мне не могут объяснить и не могут привести ни одного доказательства, что я нарушил, в связи с чем меня удерживают в тюрьме. И когда я задаю вопрос стороне обвинения и судьям, то они только молчат и прячут глаза", – отметил он.

"Я иду исключительно законным путем, не жду привилегий. Но, на мой взгляд, кто-то должен ответить за то, что три года человека, которого ни в чем не могут обвинить, удерживают в СИЗО", – заявил Ефремов.