На Львівщині стався обвал на шахті, є загиблі

15445 переглядів
Середа, 29 травня 2019, 09:28

У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.

Про це повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook

За його словами, обвал трапився на горизонті 242 м.

"Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив Волинець.

Він зазначив, що всього в шахті перебуває 69 гірників, з них на аварійній ділянці – 21 гірник. Шахта працює у штатному режимі.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що обвал стався близько 6 ранку.

"На 06:30 вже виявлено тіло одного з чоловіків (чоловік місцевий житель 1997 року народження), іншого чоловіка 1971 року народження наразі не виявили під завалами, працюють служби. На 08:50 надійшла інформація, що і другий чоловік загинув", - пише він.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: шахти Львівщина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аварія на шахті в ОРЛО: тіла 17 гірників підняли на поверхню 27 квітня 2019, 13:50
В ОРЛО повідомили про 13 загиблих внаслідок аварії на шахті 27 квітня 2019, 09:51
Вибух на шахті в ОРЛО: кількість загиблих зросла до 6 - представник омбудсмена 26 квітня 2019, 20:50
Усі новини
Головні новини
У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"
Шимків: У ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко
На Львівщині стався обвал на шахті, є загиблі
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Усі новини
Досвід

Три історії українок, які вишли заміж в Африку, Азію та Латинську Америку

Досвід

П'ять авторів про те, як видати свою книжку

Досвід

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху