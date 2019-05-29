Во Львовской области произошел обвал на шахте, есть погибшие

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Среда, 29 мая 2019, 09:28

В ночь на среду на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Украинская правда

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Темы: шахты Львовщина


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