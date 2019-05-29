Во Львовской области произошел обвал на шахте, есть погибшие
533 просмотра
Среда, 29 мая 2019, 09:28
В ночь на среду на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка.
Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.
"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.
Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua