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Во Львовской области произошел обвал на шахте, есть погибшие

Среда, 29 мая 2019, 09:28
Во Львовской области произошел обвал на шахте, есть погибшие

В ночь на среду на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел около 6 утра.

"На 6:30 уже обнаружено тело одного из мужчин (мужчина местный житель 1997 года рождения), второго мужчину 1971 года рождения пока не обнаружили под завалами, работают службы. На 8:50 поступила информация, что и второй мужчина погиб", - пишет он.

Украинская правда

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Темы: шахтыЛьвовщина
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