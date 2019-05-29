Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Настане день, коли українські військові будуть лише миротворцями

Середа, 29 травня 2019, 09:55
Зеленський: Настане день, коли українські військові будуть лише миротворцями

Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця.

"За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру", – написав він у Facebook у середу зранку.

За словами президента, "досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні"..

"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", – зазначив він.

"Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети", – заявив Зеленський.

"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", – додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймиротворціарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: