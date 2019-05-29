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Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами

Среда, 29 мая 2019, 09:55
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами

Президент Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца.

"За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира", – написал он в Facebook в среду утром.

По словам президента, "опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране".

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", – отметил он.

"Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты", – заявил Зеленский.

"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии", – добавил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскиймиротворцыармиявойна
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