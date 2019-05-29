Правоохоронці викрили групу осіб, які, прикриваючись ГО "Стоп корупції", вимагали та отримали у в.о. державного секретаря Мінекології 100 тисяч доларів США.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, злочинці вимагали гроші "за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити з посади зазначеного службовця, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів".

Двоє організаторів злочину затримано. Їм інкримінуються дії, передбачені ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). До суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас сайт Нацполіції повідомляє, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими Головного слідчого управління, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили та затримали двох осіб, які шантажували високопосадовців, представляючись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів.

"За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників державних структур "відкупні". На передачі 100 тисяч доларів США фігурантів затримали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році до Нацполіції надійшло звернення від одного з посадовців керівної ланки однієї з державних структур про факт вимагання коштів невідомими особами.

"Від зловмисників заявник отримав ультиматум: або надання 100 тисяч доларів США, або розголошення відомостей приватного та компрометуючого характеру", - повідомили в поліції.

Головним слідчим управлінням НПУ, за процесуального керівництва ГПУ, за фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України.

Під час документування оперативники ДВБ НПУ встановили, що до злочинних дій причетні двоє осіб – 41 та 45-річні мешканці Львова.

Аферисти пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів.

"Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян колишнього начальника управління персоналом структури, в якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка "спеціалізується" на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний "об’єкт", - повідомили в поліції.

Відразу після отримання 100 тисяч доларів США шантажисти були затримані силами бійців поліції особливого призначення, працівників ДВБ та ГСУ НПУ, під керівництвом ГПУ.

Вирішується питання про обрання затриманим в порядку ст.208 КПК України запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.