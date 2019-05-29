Правоохранители задержали группу людей, которые шантажировали чиновников, представляясь сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Как сообщает сайт Нацполиции, работники Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями Главного следственного управления, под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". На передаче 100 тысяч долларов США фигурантов задержали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами.

"От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 тысяч долларов США, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера", - сообщили в полиции.

Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Во время документирования оперативники ДСБ НПУ установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова.

Аферисты передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

"Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект", - сообщили в полиции.

Сразу после получения 100 тысяч долларов США шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ.

Решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст.208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.