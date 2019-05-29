Бельгія видала Росії бойовика, що воював за ІДІЛ

Бельгія видала РФ росіянина, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в участі у бойових діях в Сирії на боці терористів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

У 2014 році Імампаша Ахмадов через Туреччину приїхав до Сирії, де вступив до складу терористичного угруповання "Ісламська держава" і потім брав участь у бойових діях проти урядових сил.

У червні 2018 року Ахмадова затримали в Брюсселі. Після того як Москва надала докази його злочинів, влада Бельгії задовольнила запит про видачу росіянина.

Затриманий зараз поміщений в СІЗО в Москві.

Нагадаємо, у вівторок суд в Іраку засудив до страти двох громадян Франції за членство в "Ісламській державі".

Європейська правда