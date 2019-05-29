Бельгия выдала России воевавшего за ИГИЛ боевика

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Среда, 29 мая 2019, 11:00

Бельгия выдала РФ россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

В 2014 году Имампаша Ахмадов через Турцию приехал в Сирию, где вступил в состав террористической группировки "Исламское государство" и затем участвовал в боевых действиях против правительственных сил.

В июне 2018 году Ахмадова задержали в Брюсселе. После того как Москва предоставила доказательства его преступлений, власти Бельгии удовлетворили запрос о выдаче россиянина.

Задержанный сейчас помещен в СИЗО в Москве.

Напомним, во вторник суд в Ираке приговорил к смертной казни двух граждан Франции за членство в "Исламском государстве".

Европейская правда

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Темы: Росcия боевые действия


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