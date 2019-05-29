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Перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн

Середа, 29 травня 2019, 11:14

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив про суттєві зміни у декларації, зокрема вказав право власності на квартиру в Києві та паркомісце.

Про це свідчать дані Національного агентства із запобігання корупції.

Вказується, що міністр 16 травня 2019 року набув право власності на столичну квартиру площею 108,30 кв.м. Повідомляється, що нерухомість обійшлась Клімкіну в 3028916 гривень.

Також міністр купив машиномісце площею 17,9 кв.м. за майже 132 тисячі гривень.

Продавцем майна вказано громадянина на ім’я Олексій Булгаков.

Нагадаємо:

  • 17 травня Клімкін заявив, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, та буде балотуватися до парламенту.
  • Він також розповів про "дуже добрі" переговори з Зеленським, втім, запевнив, що наразі не планує працювати міністром разом з новим президентом.

Українська правда
Теми: КлімкінНАЗКквартири
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