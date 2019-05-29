Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн
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Среда, 29 мая 2019, 11:14
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о существенных изменениях в декларации, в частности указал право собственности на квартиру в Киеве и паркоместо.
Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.
Указывается, что министр 16 мая 2019 года приобрел право собственности на столичную квартиру площадью 108,30 кв.м. Сообщается, что недвижимость обошлась Климкину в 3028916 гривен.
Также министр купил машиноместо площадью 17,9 кв.м. за почти 132 тысячи гривен.
Продавцом имущества указано гражданина по имени Алексей Булгаков.
Напомним:
Украинская правда
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