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Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн

Среда, 29 мая 2019, 11:14

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о существенных изменениях в декларации, в частности указал право собственности на квартиру в Киеве и паркоместо.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

Указывается, что министр 16 мая 2019 года приобрел право собственности на столичную квартиру площадью 108,30 кв.м. Сообщается, что недвижимость обошлась Климкину в 3028916 гривен.

Также министр купил машиноместо площадью 17,9 кв.м. за почти 132 тысячи гривен.

Продавцом имущества указано гражданина по имени Алексей Булгаков.

Напомним:

  • 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.
  • Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Украинская правда

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Темы: КлимкинНАПКквартиры
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