Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о существенных изменениях в декларации, в частности указал право собственности на квартиру в Киеве и паркоместо.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

Указывается, что министр 16 мая 2019 года приобрел право собственности на столичную квартиру площадью 108,30 кв.м. Сообщается, что недвижимость обошлась Климкину в 3028916 гривен.

Также министр купил машиноместо площадью 17,9 кв.м. за почти 132 тысячи гривен.

Продавцом имущества указано гражданина по имени Алексей Булгаков.

Напомним: