У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"

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Середа, 29 травня 2019, 11:16

На території заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петрові Порошенку, гасять пожежу.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, "серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежні".

"Дуже сильне задимлення, видно з відстані у кілька кілометрів", – ідеться в повідомленні.

 

"Можливо, звільняють частину території для інфраструктури нового житлового комплексу для приїжджої еліти", – припускає Fb-користувач dtp.kiev.ua.

Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що горить трюм у пришвартованому кораблі.

Повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-а, надійшло до рятувальників о 09:24 середи, 29 травня.

На місці події пожежно-рятувальні підрозділи виявили, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.

"Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи", – уточнює столична ДСНС.

 
Пожежа у трюмі
/kyiv.dsns.gov.ua

Уже о 10:33 пожежу було локалізовано.

Об 11:19 її ліквідували.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо:

  • Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.
  • У 1995 році його придбав Петро Порошенко.
  • З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення, із 2016 року експортував товари військового значення.
  • Група "ТАС" Сергія Тігіпка восени 2018 року придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і планує побудувати там житловий масив і великий торгово-офісний центр.

Українська правда, доповнено

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Теми: Київ пожежа


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