У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"
На території заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петрові Порошенку, гасять пожежу.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, "серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежні".
"Дуже сильне задимлення, видно з відстані у кілька кілометрів", – ідеться в повідомленні.
"Можливо, звільняють частину території для інфраструктури нового житлового комплексу для приїжджої еліти", – припускає Fb-користувач dtp.kiev.ua.
Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що горить трюм у пришвартованому кораблі.
Повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-а, надійшло до рятувальників о 09:24 середи, 29 травня.
На місці події пожежно-рятувальні підрозділи виявили, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.
"Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи", – уточнює столична ДСНС.
Уже о 10:33 пожежу було локалізовано.
Об 11:19 її ліквідували.
До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо:
- Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.
- У 1995 році його придбав Петро Порошенко.
- З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення, із 2016 року експортував товари військового значення.
- Група "ТАС" Сергія Тігіпка восени 2018 року придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і планує побудувати там житловий масив і великий торгово-офісний центр.