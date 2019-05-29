У Києві – сильна пожежа на території "Кузні на Рибальському"

На території заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петрові Порошенку, гасять пожежу.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, "серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежні".

"Дуже сильне задимлення, видно з відстані у кілька кілометрів", – ідеться в повідомленні.

"Можливо, звільняють частину території для інфраструктури нового житлового комплексу для приїжджої еліти", – припускає Fb-користувач dtp.kiev.ua.

Водночас, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що горить трюм у пришвартованому кораблі.

Повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-а, надійшло до рятувальників о 09:24 середи, 29 травня.

На місці події пожежно-рятувальні підрозділи виявили, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.

"Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи", – уточнює столична ДСНС.

Пожежа у трюмі kyiv.dsns.gov.ua

Уже о 10:33 пожежу було локалізовано.

Об 11:19 її ліквідували.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

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