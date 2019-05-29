В Киеве – сильный пожар на территории "Кузни на Рыбальском"
На территории заводы "Кузня на Рбыальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, тушат пожар.
Как сообщает dtp.kiev.ua, "серьёзный пожар на территории завода "Ленинская кузня" на Рыбальском: на месте работают пожарные".
"Очень сильное задымление, видное с расстояния в несколько километров", – говорится в сообщении.
"Возможно освобождают часть территории для инфраструктуры нового жилого комплекса для приезжей элиты", – предполагает Fb-пользователь dtp.kiev.ua.
В то же время, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что горит трюм в пришвартованном корабле.
Сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-а, поступило к спасателям в 09:24 среды, 29 мая.
На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.
"Предварительно на корабле проводились сварочные работы", – уточняет столичная ГСЧС.
Уже в 10:33 пожар был локализован.
Ликвидация пожара продолжается.
К тушению пожара привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет
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