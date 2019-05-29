В Киеве – сильный пожар на территории "Кузни на Рыбальском"
На территории заводы "Кузня на Рбыальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, тушат пожар.
Как сообщает dtp.kiev.ua, "серьёзный пожар на территории завода "Ленинская кузня" на Рыбальском: на месте работают пожарные".
"Очень сильное задымление, видное с расстояния в несколько километров", – говорится в сообщении.
"Возможно освобождают часть территории для инфраструктуры нового жилого комплекса для приезжей элиты", – предполагает Fb-пользователь dtp.kiev.ua.
В то же время, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что горит трюм в пришвартованном корабле.
Сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-а, поступило к спасателям в 09:24 среды, 29 мая.
На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.
"Предварительно на корабле проводились сварочные работы", – уточняет столичная ГСЧС.
Уже в 10:33 пожар был локализован.
В 11:19 его ликвидировали.
К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Напомним:
- Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузница") был создан в 1862 году.
- В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.
- С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения, с 2016 года экспортировал товары военного значения.
- Группа "ТАС" Сергея Тигипко осенью 2018 года приобрела ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и планирует построить там жилой массив и крупный торгово-офисный центр..