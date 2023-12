View this post on Instagram

Сейчас наш президент проявляет любовь и снисхождение к иностранной неприязни. Сколько у него выдержки. Был бы у нас правитель другой, то непременно была бы уже война. Только его выдержка, его самоотверженность, его снисхождение к нашим неприятелям спасают. Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

A post shared by Схиархимандрит Илий (Ноздрин). (@starets_ilij_nozdrin) on Sep 3, 2018 at 12:18am PDT