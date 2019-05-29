Путін і Ко їздять до старця і просили його вплинути на Януковича – ЗМІ

Російські високопосадовці, включно з президентом Володимиром Путіним, звертаються по допомогу до православного старця, духівника патріарха РПЦ Кирила Ілія.

Про це пише російське видання "Проект".

"Головним вважають старця Ілія (Ноздрина), духівника патріарха. Можновладці чекають від нього не тільки зцілення і передбачення майбутнього, а й реальної допомоги в підтримці рейтингу Володимира Путіна", - йдеться у тексті.

Один із чиновників розповів, що приїхав до Ілія, дізнавшись, що у нього були "дуже багато людей з керівництва країни" - зі старцем спілкується найближче оточення прем'єра Дмитра Медведєва, наприклад, дружина Світлана і колишній перший віце-прем'єр, а тепер глава ВЭБ Ігор Шувалов.

Співрозмовники "Проекту" називають одразу декількох колишніх і діючих глав регіонів, які "стоять у черзі до Ілія": колишній губернатор Волгоградської області Анатолій Бровко, губернатор Калузької області Анатолій Артамонов, глава Брянської області Олександр Богомаз, виконуючий обов'язки губернатора Петербурга Олександр Бєглов, і заступник повпреда президента у Центральному федеральному окрузі Вадим Потомський.

"Їздять до нього й силовики. Постійний гість Ілія якось почув розмову помічників старця: нібито за один страсний тиждень приїжджали 40 генералів", - пише видання.

Президент РФ Володимир Путін також спілкується зі старцем.

Так, 7 травня 2018 року, у день своєї інавгурації на четвертий термін, Путін підходив до Ілія на молебні в Благовіщенському соборі. Видання також пише, що президент зідзвонюється з Ілієм.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив "Проекту", що Путін та Ілій зустрічалися кілька разів, додавши, що такі зустрічі нерегулярні.

"Ймовірно, в цих епізодах криється одна з причин інтересу еліти до старця. Чиновники тягнуться до всіх, хто стоїть поруч із першою особою, вони вважають, що "через Ілія можна донести інформацію до президента за два дні", - йдеться у тексті.

Також повідомляється, що кілька років тому Ілій приїжджав до Адміністрації президента РФ.

"Там у нього було двоє знайомих і обидва - в ключових кабінетах: глава адміністрації Сергій Іванов (зараз - спецпредставник президента) і його перший заступник В'ячеслав Володін (зараз - спікер Держдуми)", - пише видання.

Нібито тоді чиновники просили старця про підтримку на виборах. Однак Пєсков сказав "Проекту", що інформація про прохання Кремля надавати такого роду допомогу - "нісенітниця". Спростували її і в патріархії.

При цьому Ілій відкрито підтримує президента РФ і називає його опонентів "шавками".

Коментуючи події на Болотній площі у 2012 році, Ілій говорив: "Діяння недругів нашої країни залучають з безодні темні сили, тим самим створюють, провокують хаос, який небезпечніший, ніж період так званої української "помаранчевої революції"".

Повідомляється також, що отець Ілій знайомий із екс-президентом України Віктором Януковичем, і його просили вплинути на нього в 2013 році.

Нібито в кінці 2013 року до старця приїхав радник президента РФ Сергій Глазьєв зі ще кількома політиками, які шукали спосіб вплинути на Януковича у зв'язку з планами підписати угоду про асоціацію України з ЄС.

"Отець Ілій знайомий із Януковичем, і йому пропонували організувати літак до Києва, щоб він поговорив із президентом", - стверджує священнослужитель з Оптиної пустелі, додаючи, що від пропозиції Ілій відмовився.

Відзначається також, що старець спілкувався з представниками великого донецького бізнесу.