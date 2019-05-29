Путин и Ко ездят к старцу и просили повлиять на Януковича – СМИ

Российские высокопоставленные чиновники, включая президента Владимира Путина, обращаются за помощью к православному старцу, духовнику патриарха РПЦ Кирилла Илию.

Об этом пишет российское издание "Проект".

"Главным считают старца Илия (Ноздрина), духовника патриарха. Власть имущие ждут от него не только исцеления и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержании рейтинга Владимира Путина", - говорится в тексте.

Илий. Youtube

Один из чиновников рассказал, что приехал к Илию, узнав, что у него были "очень многие люди из руководства страны" - со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, например, супруга Светлана и бывший первый вице-премьер, а теперь глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Собеседники "Проекта" называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые "стоят в очереди к Илию": бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, и замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский.

"Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илия как-то услышал разговор помощников старца: якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов", - пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин также общается со старцем.

Так, 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвертый срок, Путин подходил к Илию на молебне в Благовещенском соборе. Издание также пишет, что президент созванивается с Илием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил "Проекту", что Путин и Илий встречались несколько раз, добавив, что такие встречи нерегулярны.

"Вероятно, в этих эпизодах кроется одна из причин интереса элиты к старцу. Чиновники тянутся ко всем, кто стоит рядом с первым лицом, они считают, что "через Илия можно донести информацию до президента за два дня", - говорится в тексте.

Также сообщается, что несколько лет назад Илий приезжал в Администрацию президента РФ.

"Там у него было двое знакомых и оба — в ключевых кабинетах: глава администрации Сергей Иванов (сейчас — спецпредставитель президента) и его первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас — спикер Госдумы)", - пишет издание.

Якобы тогда чиновники просили старца о поддержке на выборах. Однако Песков сказал "Проекту", что информация о просьбе Кремля оказывать такого рода помощь — "ерунда". Опровергли ее и в патриархии.

При этом Илий открыто поддерживает президента РФ и называет его оппонентов "шавками".

Комментируя события на Болотной площади в 2012 году, Илий говорил: "Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской "оранжевой революции"".

Сообщается также, что отец Илий знаком с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, и его просили повлиять на него в 2013 году.

Якобы в конце 2013 года к старцу приехал советник президента РФ Сергей Глазьев с еще несколькими политиками, которые искали способ повлиять на Януковича в связи с планами подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

"Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом", — утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни, добавляя, что от предложения Илий отказался.

Отмечается также, что старец общался с представителями крупного донецкого бизнеса.