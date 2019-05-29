Зеленський визначився з першим офіційним візитом за кордон

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Середа, 29 травня 2019, 13:09

Президент Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит на посаді до Брюсселю 4-5 червня, щоб відвідати інституції Європейського Союзу та НАТО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні", - відзначили у відомстві.

У Зеленського заплановані зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

За інформацією "Європейської правди", запрошення Зеленському у вівторок на зустрічі з главою АП передали генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг.

Європейська правда

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Теми: Зеленський ЄС НАТО


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