Зеленский определился с первым официальным визитом за границу

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Среда, 29 мая 2019, 13:09

Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный визит на должности в Брюссель 4-5 июня, чтобы посетить институты Европейского Союза и НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах в Украине", - говорится в сообщении.

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

о информации "Европейской правды", приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

Европейская правда

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Темы: Зеленский ЕС НАТО


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