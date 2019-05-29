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У четвер Україна розділиться на спекотну та дощову

Середа, 29 травня 2019, 13:51

Хвиля на холодному атмосферному фронті спричинить у четвер дощі та грози у західних областях України, а на Сході втримається спека.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

Відзначається, що дощі також можливі у північній частині та на Вінниччині.

"Цей фронт пов'язаний із далеким північним циклоном, який примостився аж на хвостику Скандинавії", - написала Діденко.

Синоптик також повідомила, що під час гроз можливі локальні шквали та град.

Водночас, на сході, півдні та більшості центральних областей країни втримається суха та спекотна погода.

Температура повітря 30 травня протягом дня досягне +25+32 градусів, а на Заході похолодає до +17+23 градусів.

У Києві у четвер прогнозують дощ та грозу у другій половині дня, максимальна температура повітря становитиме +27 градусів.

 

За даними Укргідрометцентру, 30 травня південно-східна частина України залишиться в жаркому та сухому повітрі, решта території опиниться в зоні впливу атмосферного фронту, де пройдуть дощі з грозами.

Як пише "Інтерфакс-Україна", у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Одеській, Кіровоградській, Черкаській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями рясні дощі. На решті території без опадів.

 

Повідомляється, що 31 травня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози, вдень (окрім західної частини) місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура вночі 13-18°, удень 23-28°, на заході вночі 10-15°, вдень 19-24°.

На решті території без опадів, лише в Одеській, Полтавській, Кіровоградській і Харківській областях окремі грозові дощі. Температура вночі 15-20°, удень 28-33°.

У Києві у п’ятницю прогнозують короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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