В четверг Украина разделится на жаркую и дождливую

Волна на холодном атмосферном фронте повлечет в четверг дожди и грозы в западных областях Украины, а на востоке удержится жара.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что дожди также возможные в северной части и Винницкой области.

"Этот фронт связан с дальним северным циклоном, который расположился аж на хвостике Скандинавии", - написала Диденко.

Синоптик также сообщила, что во время гроз возможны локальные шквалы и град.

В то же время, на востоке, юге и большинстве центральных областей страны удержится сухая и жаркая погода.

Температура воздуха 30 мая в течение дня достигнет + 25+32 градусов, а на Западе похолодает до +17+23 градусов.

В Киеве в четверг прогнозируют дождь и грозу во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 30 мая юго-восточная часть Украины останется в жарком и сухом воздухе, остальная территория окажется в зоне влияния атмосферного фронта - в теплой воздушной массе, где пройдут дожди с грозами.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в западных, северных, Винницкой, днем ​​местами и в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Сообщается, что 31 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем ​​(кроме западной части) местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура ночью +13+18 градусов, днем ​​+23+28 градусов, на западе ночью +10+15 градусов, днем ​​+19+24 градусов.

На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью +15+20 градусов, днем ​​+28+33 градусов.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +16+18 градусов, днем +​​25+27 градусов.