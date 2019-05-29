В четверг Украина разделится на жаркую и дождливую
Волна на холодном атмосферном фронте повлечет в четверг дожди и грозы в западных областях Украины, а на востоке удержится жара.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что дожди также возможные в северной части и Винницкой области.
"Этот фронт связан с дальним северным циклоном, который расположился аж на хвостике Скандинавии", - написала Диденко.
Синоптик также сообщила, что во время гроз возможны локальные шквалы и град.
В то же время, на востоке, юге и большинстве центральных областей страны удержится сухая и жаркая погода.
Температура воздуха 30 мая в течение дня достигнет + 25+32 градусов, а на Западе похолодает до +17+23 градусов.
В Киеве в четверг прогнозируют дождь и грозу во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.
По данным Укргидрометцентра, 30 мая юго-восточная часть Украины останется в жарком и сухом воздухе, остальная территория окажется в зоне влияния атмосферного фронта - в теплой воздушной массе, где пройдут дожди с грозами.
Как пишет "Интерфакс-Украина", в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.
Сообщается, что 31 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем (кроме западной части) местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Температура ночью +13+18 градусов, днем +23+28 градусов, на западе ночью +10+15 градусов, днем +19+24 градусов.
На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью +15+20 градусов, днем +28+33 градусов.
В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +16+18 градусов, днем +25+27 градусов.
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