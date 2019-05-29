Співачка Полякова вирішила створити партію, "щоб хотілося народжувати"

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Середа, 29 травня 2019, 14:34

Українська співачка та актриса Оля Полякова заявила про створення жіночої партії.

Про це вона сказала у середу, виступаючи на форумі жіночого партнерства, і розмістила відповідне відео на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз починається гонка в парламент, і мені дуже набридло голосувати за якогось дядю з плаката, про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за яких вони будуть голосувати", - сказала Полякова.

Дивіться заяву Полякової з 6:10

"Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей заклик. І це буде перша жіноча партія України", - додала вона.

На думку Полякової, "сьогодні країні, як ніколи, потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід".

"Бо ми насамперед мами, і тільки ми добре знаємо, якою має бути країна, щоб там не тільки виховувати наших дітей, а щоб захотілося народжувати дітей", - сказала співачка.

"Люди, ми вимираємо! Індійці розмножуються, і китайці теж... Для кого наші військові захищають наші території? Якщо ми вимираємо, то не буде кому там жити. Тому я думаю, що нам треба розмножуватися, нам треба народжувати", - вважає вона.

Водночас у прес-службі Полякової наголосили, що партія, яку планується створити, не братиме участі в дострокових парламентських виборах цього року.

Оля Полякова народилася 1984 року у Вінниці. Заміжня, виховує двох дітей: Марію (2005 р. н.) та Алісу (2011 р. н.)

Українська правда

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Теми: партії вибори


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