Певица Полякова решила создать партию, "чтоб хотелось рожать"
Украинская певица и актриса Ольга Полякова заявила о создании женской партии.
Об этом она сказала в среду, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook.
"Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.
"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.
По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".
"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.
"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.
Ольга Полякова родилась 1984 году в Виннице. Замужем, воспитывает двоих детей: Марию (2005 г. р.) и Алису (2011 г. р.)
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