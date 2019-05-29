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Певица Полякова решила создать партию, "чтоб хотелось рожать"

Среда, 29 мая 2019, 14:34

Украинская певица и актриса Оля Полякова заявила о создании женской партии.

Об этом она сказала в среду, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.

Смотрите заявление Поляковой с 6:10

"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.

По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".

"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.

"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.

В то же время, в пресс-службе Поляковой подчеркнули, что партия, которую планируется создать, не будет участвовать в досрочных парламентских выборах этого года.

Оля Полякова родилась 1984 году в Виннице. Замужем, воспитывает двоих детей: Марию (2005 г. р.) и Алису (2011 г. р.)

Украинская правда

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Темы: партиивиборы
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