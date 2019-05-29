Українську тенісистку дискваліфікували довічно

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Середа, 29 травня 2019, 14:49

Українську тенісистку Олену Плоскіну довічно усунули від тенісу за організацію договірних матчів.

Про це свідчить прес-реліз антикорупційної організації Tennis Integrity Unit.

Розслідування встановило, що 22-річна тенісистка, яка нині займає 821-е місце в рейтингу ITF World Tennis звела іншого спортсмена з корупціонером, який пропонував грошову винагороду за проведення матчу з фіксованим результатом.

Злочини відбулися у жовтні 2016 року.

Крім того, Плоскіну визнали винною в тому, що вона не повідомила антикорупційні органи про ще два схожих випадки з договірними матчами, про які була поінформована.

Довічна дискваліфікація включає в себе заборону на відвідування будь-яких офіційних турнірів, організованих або схвалених керівними тенісними органами. Крім цього Плоскіна має сплатити 20 тисяч доларів штрафу.

За даними сайту btu.org.ua, в останній раз Плоскіна виходила на корт в 2018 році на домашньому 15-тисячнику в Чорноморську, де з кваліфікації дійшла до чвертьфіналу.

Найкращою позицією українки в рейтингу WTA було 698-е місце в жовтні 2014 року.

Українська правда

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Теми: спорт


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