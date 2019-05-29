Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українську тенісистку дискваліфікували довічно

Середа, 29 травня 2019, 14:49
Українську тенісистку дискваліфікували довічно

Українську тенісистку Олену Плоскіну довічно усунули від тенісу за організацію договірних матчів.

Про це свідчить прес-реліз антикорупційної організації Tennis Integrity Unit.

Розслідування встановило, що 22-річна тенісистка, яка нині займає 821-е місце в рейтингу ITF World Tennis звела іншого спортсмена з корупціонером, який пропонував грошову винагороду за проведення матчу з фіксованим результатом.

Злочини відбулися у жовтні 2016 року.

Крім того, Плоскіну визнали винною в тому, що вона не повідомила антикорупційні органи про ще два схожих випадки з договірними матчами, про які була поінформована.

Довічна дискваліфікація включає в себе заборону на відвідування будь-яких офіційних турнірів, організованих або схвалених керівними тенісними органами. Крім цього Плоскіна має сплатити 20 тисяч доларів штрафу.

За даними сайту btu.org.ua, в останній раз Плоскіна виходила на корт в 2018 році на домашньому 15-тисячнику в Чорноморську, де з кваліфікації дійшла до чвертьфіналу.

Найкращою позицією українки в рейтингу WTA було 698-е місце в жовтні 2014 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: