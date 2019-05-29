Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская теннисистка дисквалифицирована пожизненно

Среда, 29 мая 2019, 14:49
Украинская теннисистка дисквалифицирована пожизненно

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно отстранена от тенниса за организацию договорных матчей.

Об этом свидетельствует пресс-релиз антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.

Расследование установило, что 22-летняя теннисистка, которая в настоящее время занимает 821 место в рейтинге ITF World Tennis свела другого спортсмена с коррупционером, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом.

Преступления имели место в октябре 2016 года.

Кроме того, Плоскину признали виновной в том, что она не сообщила антикоррупционные органы о еще двух похожих случаях с договорными матчами, о которых была информирована.

Пожизненная дисквалификация включает в себя запрет на посещение любых официальных турниров, организованных или одобренных руководящими теннисными органами. Кроме этого Плоскина должна заплатить 20 тысяч долларов штрафа.

По данным сайта btu.org.ua, в последний раз Плоскина выходила на корт в 2018 году на домашнем 15-тысячнике в Черноморске, где дошла до четвертьфинала.

Лучшей позицией украинки в ​​рейтинге WTA было 698 место в октябре 2014 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
спорт
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: