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"Укроборонпром" зупинив випуск БТРів, бо їх не приймає Міноборони

Середа, 29 травня 2019, 15:30

ДП "Житомирський бронетанковий завод" призупинило роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4, оскільки через застаріле законодавство Міністерство оборони України не приймає їх в експлуатацію.

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що це вимушене рішення ухвалено керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міноборони допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО.

"Ситуація пов’язана із проблемою у сфері стандартизації в ОПК. Її розв’язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та низки державних органів", - йдеться у заяві Концерну.

"Внаслідок позиції військової прийомки Міноборони та через досі чинні архаїчні норми стандартизації призупинено спеціально створену виробничу лінію на житомирському заводі", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки", - додали у ДК.

 
фото Укроборонпром

Зазначається, що недопущення у виробництво європейських бронесталей спричинить критичні проблеми і на інших заводах бронетанкового кластеру Концерну, а також – у приватних компаніях.

Повідомляється, що на підприємствах "Укроборонпрому", зокрема, на  ДП "Завод ім. В.Малишева", ДП "ХКБМ ім. Морозова" та ДП "Київський бронетанковий завод" також створено лінії з виробництва бронетранспортерів і планувалось серійне виготовлення БТР-4 та БТР-3, які мали замінити наявні зараз в ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

"Серійне виробництво нових бойових машин залежить від поставок броньованої сталі і розраховане на її імпорт з країн ЄС. Адже єдине в Україні підприємство із зварювання корпусів з української бронесталі – приватне ТОВ "Лозовський ковальско-механічний завод" – не спроможне задовольнити потреби українського війська", - розповіли у Концерні..

В "Укроборонпромі" наголосили на необхідності якнайшвидшого вирішення проблеми стандартизації, зокрема щодо допуску у внутрішнє виробництво імпортних бронесталей.

Повідомляється, що з огляду на звернення працівників ДП "ЖБТЗ", для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинки лінії буде проведена позачергова перевірка фахівцями Концерну.

На час роботи комісії, з метою забезпечення її об’єктивності, директора "ЖБТЗ" Ігоря Пшеничного тимчасово відсторонили від обов‘язків.

Українська правда
Теми: УкроборонпромМіноборониЄСНАТО
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