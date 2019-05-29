"Укроборонпром" остановил выпуск БТРов, поскольку их не принимает Минобороны

ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Минобороны допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

"Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов", - говорится в заявлении концерна.

"В результате позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлено специально созданную производственную линию на житомирском заводе", - говорится в сообщении.

"Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - добавили в ГК.

фото Укроборонпрома

Отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера Концерна, а также - в частных компаниях.

Сообщается, что на предприятиях "Укроборонпрома", в частности, на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод" также созданы линии по производству бронетранспортеров и планировалось серийное изготовление БТР-4 и БТР-3, которые должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов с украинской бронестали - частное ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - рассказали в Концерне.

В "Укроборонпроме" подчеркнули необходимость скорейшего решения проблемы стандартизации, в частности о допуске во внутреннее производство импортных бронесталей.

Сообщается, что учитывая обращение работников ГП "ЖБТЗ", для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет проведена внеочередная проверка специалистами Концерна.

На время работы комиссии, с целью обеспечения ее объективности, директора "ЖБТЗ" Игоря Пшеничного временно отстранили от обязанностей.