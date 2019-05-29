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2 млн на тиждень: Міжнародні слідчі перекрили канал наркотиків в Україну

Середа, 29 травня 2019, 15:32

Правоохоронні органи Франції, Польщі, України та Європолу припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке у складі ліків переправляло в Україну наркотичний засіб бупренорфін.

Про це повідомила прокуратура Івано-Франківщини у середу.

Наркотики у складі лікарського засобу Субутекс переправляли з Франції через Польщу. Щомісяця наркодилери збували близько тисячі блістерів речовини на суму понад 2 млн гривень.

Вказується, що слідчі разом із працівниками СБУ та Нацполіції провели спецоперацію в прикордонному пункті Рава-Руська.

У затриманого співучасника наркоугруповання вилучили сім тисяч пігулок Субутекса.

Також у Парижі жандармерія Франції затримала п’ятьох спільників, які закуповували й відправляли в Україну наркотичний засіб. У Польщі затримано трьох громадян України.

Як повідомили в прокуратурі, поліція виявила місцезнаходження перевалочної бази, де зловмисники змінювали транспорт і ховали наркотики у пакунках товарів широкого вжитку.

Фігуранти справи перебувають під вартою. Незабаром їх екстрадують в Україну.

Українська правда

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Теми: криміналполіціяпрокуратура
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