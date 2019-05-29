2 млн в неделю: Международное следствие перекрыло канал наркотиков в Украину

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Среда, 29 мая 2019, 15:32

Правоохранительные органы Франции, Польши, Украины и Европола пресекли деятельность международной преступной группировки, в составе лекарств переправляла в Украину наркотическое средство бупренорфин.

Об этом сообщила прокуратура Ивано-Франковской области в среду.

Наркотики в составе лекарственного средства Субутекс переправляли из Франции через Польшу. Ежемесячно наркодилеры сбывали около тысячи блистеров вещества на сумму более 2 млн гривен.

Указывается, что следователи совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции провели спецоперацию в приграничном пункте Рава-Русская.

У задержанного соучастника наркогруппировки изъяли семь тысяч таблеток Субутекс.

Также в Париже жандармерия Франции задержала пятерых сообщников, которые закупали и отправляли в Украину наркотическое средство. В Польше задержаны трое граждан Украины.

Как сообщили в прокуратуре, полиция обнаружила местонахождение перевалочной базы, где злоумышленники меняли транспорт и хоронили наркотики в пакетах товаров широкого потребления.

Фигуранты дела находятся под стражей. Вскоре их экстрадируют в Украину.

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Темы: криминал полиция прокуратура


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