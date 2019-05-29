Більшість у Києві: сотні виборців вже змінили місце голосування

Про тимчасову зміну місця голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня вже повідомили 727 виборців.

Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Станом на 29 травня найбільше охочих проголосувати – в Києві, Київській та Харківській областях.

На сайті Держреєстру також вказано, що тимчасово змінили місце для голосування 12 осіб з АР Крим. Іще 24 виборці обрали виборчу дільницю в межах закордонного виборчого округу.

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