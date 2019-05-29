Більшість у Києві: сотні виборців вже змінили місце голосування
Середа, 29 травня 2019, 16:29
Про тимчасову зміну місця голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня вже повідомили 727 виборців.
Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.
Станом на 29 травня найбільше охочих проголосувати – в Києві, Київській та Харківській областях.
На сайті Держреєстру також вказано, що тимчасово змінили місце для голосування 12 осіб з АР Крим. Іще 24 виборці обрали виборчу дільницю в межах закордонного виборчого округу.
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
- 23 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту. Указ набрав чинності з дня опублікування.
- Про розпуск Верховної Ради Володимир Зеленський заявив під час урочистої промови на інавгурації.
Українська правда