Большинство в Киеве: сотни избирателей уже изменили место голосования
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Среда, 29 мая 2019, 16:29
О временном изменении места голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля уже сообщили 727 избирателей.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.
По состоянию на 29 мая больше всего желающих проголосовать - в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
На сайте Госреестра также указано, что временно изменили место для голосования 12 человек из Крыма. Еще 24 избирателя выбрали избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
- 23 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и дату назначения выборов в парламент. Указ вступил в силу со дня опубликования.
- О роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский заявил во время торжественной речи на инаугурации.
Украинская правда
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