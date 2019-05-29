Большинство в Киеве: сотни избирателей уже изменили место голосования

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Среда, 29 мая 2019, 16:29

О временном изменении места голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля уже сообщили 727 избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 29 мая больше всего желающих проголосовать - в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

На сайте Госреестра также указано, что временно изменили место для голосования 12 человек из Крыма. Еще 24 избирателя выбрали избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
  • 23 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и дату назначения выборов в парламент. Указ вступил в силу со дня опубликования.
  • О роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский заявил во время торжественной речи на инаугурации.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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