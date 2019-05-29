Большинство в Киеве: сотни избирателей уже изменили место голосования

О временном изменении места голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля уже сообщили 727 избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 29 мая больше всего желающих проголосовать - в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

На сайте Госреестра также указано, что временно изменили место для голосования 12 человек из Крыма. Еще 24 избирателя выбрали избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Напомним: