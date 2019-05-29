Автомати з продажу жетонів у метро Києва відправили "на пенсію"

На станціях метро Києва не працюватимуть автомати для продажу жетонів.

Про це повідомляє 29 травня прес-служба столичного метрополітену.

"До #безжетонів лишилося 155 днів і наша техніка направляється на більш ніж заслужений відпочинок", – йдеться у повідомленні.

Метрополітенівці нагадують, що до 31 жовтня жетони повністю виведуть з обігу.

"Дякуємо, що вже користуєтесь сучасними засобами оплати, економлячи свій час та кошти", – йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що в Києві впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях.

Придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях підземки. Оператором проекту є КП "ГІОЦ". Проглянути додаткову інформацію можна за посиланням.