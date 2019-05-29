Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомати з продажу жетонів у метро Києва відправили "на пенсію"

Середа, 29 травня 2019, 17:04

На станціях метро Києва не працюватимуть автомати для продажу жетонів.

Про це повідомляє 29 травня прес-служба столичного метрополітену.

"До #безжетонів лишилося 155 днів і наша техніка направляється на більш ніж заслужений відпочинок", – йдеться у повідомленні.

 

Метрополітенівці нагадують, що до 31 жовтня жетони повністю виведуть з обігу.  

"Дякуємо, що вже користуєтесь сучасними засобами оплати, економлячи свій час та кошти", – йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що в Києві впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях.

Придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях підземки. Оператором проекту є КП "ГІОЦ". Проглянути додаткову інформацію можна за посиланням.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Київ
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: