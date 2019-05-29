Автоматы по продаже жетонов в метро Киева отправили "на пенсию"

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Среда, 29 мая 2019, 17:04

На станциях метро Киева не будут работать автоматы для продажи жетонов.

Об этом сообщает 29 мая пресс-служба столичного метрополитена.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых", - говорится в сообщении.

 

Метрополитеновцы напоминают, что до 31 октября жетоны полностью выведут из обращения.

"Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что в Киеве внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях.

Купить новое средство оплаты можно на центральных станциях подземки. Оператором проекта является КП "ГИВЦ". Просмотреть дополнительную информацию можно по ссылке.

Украинская правда

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Темы: Киев метро


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