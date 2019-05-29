Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не той "Антонов": Росіяни подали в суд на ліквідований український концерн

Середа, 29 травня 2019, 17:32

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала позов на концерн Антонов, який ліквідували в Україні 2017-го року, саме підприємство з тією ж назвою увійшло до складу державного Укроборонпрому.

Про це державне підприємство Антонов повідомило у Facebook у середу.

"За даними інформаційної системи РФ "Мой арбитр" від 23 травня цього року, ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация" подало позов саме на державний авіабудівний концерн "Антонов", а не на державне підприємство "АНТОНОВ", – вказано у повідомленні.

Зазначається, що концерн ліквідовано два роки тому і він "не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями концерну".

Нагадаємо:

  • Російська авіабудівна корпорація направила позов на державний авіаційний концерн "Антонов" до Арбітражного суду Москви 23 травня. Роз'яснень щодо суті претензій не оприлюднено.
  • За словами представника російської корпорації ОАК, представники української сторони тривалий час не беруть участі в діяльності спільного підприємства.
  • Угоду про створення "ОАК-Антонов" укладено 2010-го. Підприємство координувало спільну програму авіапрому (серед них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), займалося маркетингом і післяпродажним обслуговуванням літаків.
  • У 2015 році Кабмін України розпорядився про вихід "Антонова" з капіталу спільного підприємства. Наступного року Антонов увійшов до Укроборонпрому, ДАК було ліквідовано.
  • Державне підприємство "Антонов" об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки й сертифікації літаків.

Українська правда
Теми: авіаРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
авіа
Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником – росЗМІ
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: