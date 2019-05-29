Не той "Антонов": Росіяни подали в суд на ліквідований український концерн
Середа, 29 травня 2019, 17:32
Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала позов на концерн Антонов, який ліквідували в Україні 2017-го року, саме підприємство з тією ж назвою увійшло до складу державного Укроборонпрому.
Про це державне підприємство Антонов повідомило у Facebook у середу.
"За даними інформаційної системи РФ "Мой арбитр" від 23 травня цього року, ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация" подало позов саме на державний авіабудівний концерн "Антонов", а не на державне підприємство "АНТОНОВ", – вказано у повідомленні.
Зазначається, що концерн ліквідовано два роки тому і він "не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями концерну".
Нагадаємо:
- Російська авіабудівна корпорація направила позов на державний авіаційний концерн "Антонов" до Арбітражного суду Москви 23 травня. Роз'яснень щодо суті претензій не оприлюднено.
- За словами представника російської корпорації ОАК, представники української сторони тривалий час не беруть участі в діяльності спільного підприємства.
- Угоду про створення "ОАК-Антонов" укладено 2010-го. Підприємство координувало спільну програму авіапрому (серед них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), займалося маркетингом і післяпродажним обслуговуванням літаків.
- У 2015 році Кабмін України розпорядився про вихід "Антонова" з капіталу спільного підприємства. Наступного року Антонов увійшов до Укроборонпрому, ДАК було ліквідовано.
- Державне підприємство "Антонов" об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки й сертифікації літаків.
Українська правда