Не той "Антонов": Росіяни подали в суд на ліквідований український концерн

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Середа, 29 травня 2019, 17:32

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала позов на концерн Антонов, який ліквідували в Україні 2017-го року, саме підприємство з тією ж назвою увійшло до складу державного Укроборонпрому.

Про це державне підприємство Антонов повідомило у Facebook у середу.

"За даними інформаційної системи РФ "Мой арбитр" від 23 травня цього року, ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация" подало позов саме на державний авіабудівний концерн "Антонов", а не на державне підприємство "АНТОНОВ", – вказано у повідомленні.

Зазначається, що концерн ліквідовано два роки тому і він "не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями концерну".

Нагадаємо:

  • Російська авіабудівна корпорація направила позов на державний авіаційний концерн "Антонов" до Арбітражного суду Москви 23 травня. Роз'яснень щодо суті претензій не оприлюднено.
  • За словами представника російської корпорації ОАК, представники української сторони тривалий час не беруть участі в діяльності спільного підприємства.
  • Угоду про створення "ОАК-Антонов" укладено 2010-го. Підприємство координувало спільну програму авіапрому (серед них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), займалося маркетингом і післяпродажним обслуговуванням літаків.
  • У 2015 році Кабмін України розпорядився про вихід "Антонова" з капіталу спільного підприємства. Наступного року Антонов увійшов до Укроборонпрому, ДАК було ліквідовано.
  • Державне підприємство "Антонов" об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс для розробки й сертифікації літаків.

Українська правда

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Теми: авіа Росія суд


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