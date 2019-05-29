Не той "Антонов": Росіяни подали в суд на ліквідований український концерн

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала позов на концерн Антонов, який ліквідували в Україні 2017-го року, саме підприємство з тією ж назвою увійшло до складу державного Укроборонпрому.

Про це державне підприємство Антонов повідомило у Facebook у середу.

"За даними інформаційної системи РФ "Мой арбитр" від 23 травня цього року, ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация" подало позов саме на державний авіабудівний концерн "Антонов", а не на державне підприємство "АНТОНОВ", – вказано у повідомленні.

Зазначається, що концерн ліквідовано два роки тому і він "не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями концерну".

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