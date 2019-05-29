Не тот "Антонов": Россияне подали в суд на ликвидированный украинский концерн

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" подала иск на концерн "Антонов", который ликвидировали в Украине в 2017 году, само предприятие с тем же названием вошло в состав государственного Укроборонпрома.

Об этом государственное предприятие "Антонов" сообщило в Facebook в среду.

"По данным информационной системы РФ "Мой арбитр" от 23 мая этого года, ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно на государственный авиастроительный концерн "Антонов", а не на государственное предприятие "АНТОНОВ", – указано в сообщении.

Отмечается, что концерн ликвидирован два года назад и он "не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна".

Напомним: