Не тот "Антонов": Россияне подали в суд на ликвидированный украинский концерн
Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" подала иск на концерн "Антонов", который ликвидировали в Украине в 2017 году, само предприятие с тем же названием вошло в состав государственного Укроборонпрома.
Об этом государственное предприятие "Антонов" сообщило в Facebook в среду.
"По данным информационной системы РФ "Мой арбитр" от 23 мая этого года, ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно на государственный авиастроительный концерн "Антонов", а не на государственное предприятие "АНТОНОВ", – указано в сообщении.
Отмечается, что концерн ликвидирован два года назад и он "не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна".
Напомним:
- Российская авиастроительная корпорация направила иск на государственный авиационный концерн "Антонов" в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Разъяснения по сути претензий не обнародованы.
- По словам представителя российской корпорации ОАК, представители украинской стороны долгое время не принимают участия в деятельности совместного предприятия.
- Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было заключено в 2010 году. Предприятие координировало общую программу авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), занималось маркетингом и послепродажным обслуживанием самолетов.
- В 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" с капитала совместного предприятия. В следующем году Антонов вошел в Укроборонпром, ГАК был ликвидирован.
- Государственное предприятие "Антонов" объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua