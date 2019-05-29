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Не тот "Антонов": Россияне подали в суд на ликвидированный украинский концерн

Среда, 29 мая 2019, 17:32

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" подала иск на концерн "Антонов", который ликвидировали в Украине в 2017 году, само предприятие с тем же названием вошло в состав государственного Укроборонпрома.

Об этом государственное предприятие "Антонов" сообщило в Facebook в среду.

"По данным информационной системы РФ "Мой арбитр" от 23 мая этого года, ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно на государственный авиастроительный концерн "Антонов", а не на государственное предприятие "АНТОНОВ", – указано в сообщении.

Отмечается, что концерн ликвидирован два года назад и он "не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна".

Напомним:

  • Российская авиастроительная корпорация направила иск на государственный авиационный концерн "Антонов" в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Разъяснения по сути претензий не обнародованы.
  • По словам представителя российской корпорации ОАК, представители украинской стороны долгое время не принимают участия в деятельности совместного предприятия.
  • Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было заключено в 2010 году. Предприятие координировало общую программу авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), занималось маркетингом и послепродажным обслуживанием самолетов.
  • В 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" с капитала совместного предприятия. В следующем году Антонов вошел в Укроборонпром, ГАК был ликвидирован.
  • Государственное предприятие "Антонов" объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов.

Украинская правда

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Темы: авиаРосcиясуд
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