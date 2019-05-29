"Пацан сказав - пацан зробив": Саакашвілі похвалив Зеленського

Міхеіл Саакашвілі, який щойно повернувся до України, похвалив президента Володимира Зеленського за те, що той дотримав слова і відновив українське громадянство екс-президента Грузії.

Про це Саакашвілі сказав журналістам біля аеропорту "Бориспіль".

"Це людина (Зеленський - УП), у якої слова не розходяться з ділом. Після першого туру (виборів президента - УП) він сказав, що мені потрібно повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказав - пацан зробив. Крапка!", - заявив політик.

Саакашвілі наголосив, що в цьому відмінність Зеленського від його попередника.

"Порошенко обіцяв добровольцям громадянство у п'яти своїх виступах і жодному не дав. Зеленський один раз сказав і відразу дав. Ось і різниця між новим президентом і попередником", - зазначив він.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Євген Кізілов, УП