Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пацан сказав - пацан зробив": Саакашвілі похвалив Зеленського

Середа, 29 травня 2019, 18:40

Міхеіл Саакашвілі, який щойно повернувся до України, похвалив президента Володимира Зеленського за те, що той дотримав слова і відновив українське громадянство екс-президента Грузії.

Про це Саакашвілі сказав журналістам біля аеропорту "Бориспіль".

"Це людина (Зеленський - УП), у якої слова не розходяться з ділом. Після першого туру (виборів президента - УП) він сказав, що мені потрібно повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказав - пацан зробив. Крапка!", - заявив політик.

Саакашвілі наголосив, що в цьому відмінність Зеленського від його попередника.

"Порошенко обіцяв добровольцям громадянство у п'яти своїх виступах і жодному не дав. Зеленський один раз сказав і відразу дав. Ось і різниця між новим президентом і попередником", - зазначив він.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: