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"Пацан сказал – пацан сделал": Саакашвили похвалил Зеленского

Среда, 29 мая 2019, 18:40

Вернувшийся в Украину Михеил Саакашвили похвалил президента Владимира Зеленского за то, что тот сдержал слово и восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии.

Об этом Саакашвили сказал журналистам возле аэропорта "Борисполь".

"Это человек (Зеленский - УП), у которого слова не расходятся с делом. После первого тура (выборов президента - УП) он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!", - заявил политик.

Саакашвили подчеркнул, что в этом отличие Зеленского от его предшественника.

"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником", - отметил он.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СаакашвилиЗеленский
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