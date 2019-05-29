"Пацан сказал – пацан сделал": Саакашвили похвалил Зеленского

Вернувшийся в Украину Михеил Саакашвили похвалил президента Владимира Зеленского за то, что тот сдержал слово и восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии.

Об этом Саакашвили сказал журналистам возле аэропорта "Борисполь".

"Это человек (Зеленский - УП), у которого слова не расходятся с делом. После первого тура (выборов президента - УП) он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!", - заявил политик.

Саакашвили подчеркнул, что в этом отличие Зеленского от его предшественника.

"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником", - отметил он.

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