"Пацан сказал – пацан сделал": Саакашвили похвалил Зеленского
Вернувшийся в Украину Михеил Саакашвили похвалил президента Владимира Зеленского за то, что тот сдержал слово и восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии.
Об этом Саакашвили сказал журналистам возле аэропорта "Борисполь".
"Это человек (Зеленский - УП), у которого слова не расходятся с делом. После первого тура (выборов президента - УП) он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!", - заявил политик.
Саакашвили подчеркнул, что в этом отличие Зеленского от его предшественника.
"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником", - отметил он.
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