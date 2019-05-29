Прем'єр-ліга: "Арсенал" залишає еліту, "Карпати" та "Чорноморець" гратимуть плей-офф

Столичний "Арсенал-Київ" за підсумками розіграшу української Прем'єр-ліги у сезоні 2018/2019 залишає еліту українського футболу. У завершальному турі УПЛ київська команда з рахунком 1:3 поступилася львівським "Карпатам".

"Арсенал-Київ" у турнірній таблиці посів 12-те, останнє місце, набравши 26-ть очок.

Львівські "Карпати" та одеський "Чорноморець" зайняли 10 та 11 місця відповідно. "Карпати" мають в активі 33 пункти, а "Чорноморець" - 31. Тепер на львів'ян та одеситів очікують поєдинки плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі.

"Карпати" в перехідних матчах зустрінуться з "Волинню", що в Першій лізі зайняла третю позицію, а "Чорноморець" гратиме з "Колосом", що став другим у першому дивізіоні.

Матчі плей-офф пройдуть 4 та 8 червня.

Місце "Арсенал-Київ" в УПЛ займе "Дніпро-1", що виграв чемпіонат у Першій Лізі.