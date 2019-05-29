Премьер-лига: "Арсенал" оставляет элиту, "Карпаты" и "Черноморец" будут играть плей-офф

Столичный "Арсенал-Киев" по итогам розыгрыша украинской Премьер-лиги в сезоне 2018/2019 оставляет элиту украинского футбола. В заключительном туре УПЛ киевская команда со счетом 1:3 уступила львовским "Карпатам".

"Арсенал-Киев" в турнирной таблице занял 12-е, последнее место, набрав 26-ть очков.



Львовские "Карпаты" и одесский "Черноморец" заняли 10 и 11 места соответственно. "Карпаты" имеют в активе 33 пункта, а "Черноморец" - 31. Теперь львовян и одесситов ожидают поединки плей-офф за право играть в Премьер-лиге.



"Карпаты" в переходных матчах встретятся с "Волынью", что в Первой лиге заняла третье место, а "Черноморец" будет играть с "Колосом", ставший вторым в первом дивизионе.



Матчи плей-офф пройдут 4 и 8 июня.



Место "Арсенал-Киев" в УПЛ займет "Днепр-1", который выиграл чемпионат в Первой Лиге.