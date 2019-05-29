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Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента

Середа, 29 травня 2019, 21:14

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки президента.

Про це йдеться в указі №337/2019.

"Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - зазначається у документі.

ЗМІ та журналісти, зокрема розслідувач Михайло Ткач, називає Донця багаторічним особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.

 
 

Крім того, Донець був помічений разом із Ігорем Палицею.

Також указом №336/2019 Зеленський призначив Вячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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