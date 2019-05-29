Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента
Середа, 29 травня 2019, 21:14
Президент Володимир Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки президента.
Про це йдеться в указі №337/2019.
"Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - зазначається у документі.
ЗМІ та журналісти, зокрема розслідувач Михайло Ткач, називає Донця багаторічним особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.
Крім того, Донець був помічений разом із Ігорем Палицею.
Також указом №336/2019 Зеленський призначив Вячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України.
Українська правда