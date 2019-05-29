Зеленский назначил руководителя Службы безопасности президента

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента.

Об этом говорится в указе №337/2019.



"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - отмечается в документе.



СМИ и журналисты, в частности расследователь Михаил Ткач, называет Донца многолетним личным охранником олигарха Игоря Коломойского.





Кроме того, Донец был замечен вместе с Игорем Палицей.



Также указом №336/2019 Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.