Зеленский назначил руководителя Службы безопасности президента

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Среда, 29 мая 2019, 21:14

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента.

Об этом говорится в указе №337/2019.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - отмечается в документе.

СМИ и журналисты, в частности расследователь Михаил Ткач, называет Донца многолетним личным охранником олигарха Игоря Коломойского.

 
 



Кроме того, Донец был замечен вместе с Игорем Палицей.

Также указом №336/2019 Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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