"Челсі" виграв Лігу Європи, розгромивши у фіналі "Арсенал"

"Челсі" став переможцем Ліги Європи в сезоні 2018/2019, розгромивши у фіналі турніру з рахунком 4:1 ще один англійський клуб - лондонський "Арсенал".

Поєдинок пройшов у Баку у середу, 29 травня.

Перший тайм цього матчу не можна назвати видовищним, при доволі повільному темпі гри і без особливої активності в атаці обох команд. Наприкінці тайму гарний момент відкрити рахунок був в Олів`є Жиру, але його удар відбив Петер Чех. При рівній грі в стартові 45-ть хвилин заключний тайм був вже за "синіми".

На 49-й хвилині Жиру таки пробив ворота "Арсенала", вдаривши в падінні ударом головою у кут воріт - 1:0. На 61-й хвилині "Челсі" подвоює рахунок в поєдинку: цього разу ударом в один дотик відзначився Педро - 2:0.

Через чотири хвилини суддя призначає пенальті за фол на Жиру в штрафному майданчику. З 11-ти метрів Еден Азар легко переграв Чеха - 3:0.

На 70-й хвилині інтрига в матчі дещо поновилася після удару із-за меж штрафного Алекса Івобі, котрий пробив у кут воріт "Челсі" - 3:1. Але всі надії "Арсенала" були втрачені вже через дві хвилини. Після швидкої атаки "Челсі" Жиру в штрафній віддав на Азара і останній ударом у нижній кут воріт робить рахунок 4:1.

У час, який залишився до закінчення матчу, шанси на більш хокейний рахунок були в обох команд, але "Челсі" своєї переваги вже не втратив, вигравши Лігу Європи.